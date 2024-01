Aperture nel 2024 tra arte ed eventi

Beatrice Fontaine è stata confermata alla guida dell’Associazione dimore storiche Italiane – Sezione Emilia Romagna per il triennio 2023-2026 dall’assemblea dei soci. Fontaine, imprenditrice e proprietaria di Palazzo Fantini a Tredozio sarà affiancata dai vicepresidenti Giuliano Manfredi e Ferrante Paveri Fontana. Dell’associazione fa parte anche l’ingegner Paola Pizzighini Benelli, proprietaria del Castello Benelli a Donegaglia di Bordonchio, che nel 2023 ha aperto per la prima volta le porte al pubblico. E sta mettendo a punto i programmi per il 2024, all’insegna di arte, cultura, iniziative, eventi.