Apre l’ufficio postale in piazza

L’avevano chiesto a gran voce i cittadini: "Cambiate ubicazione all’ufficio postale". Angusto, senza riparo alcuno e posto su una strada – via dei Martiri – che metteva a repentaglio la sicurezza degli utenti. Riuniti da Giorgio Beccari i residenti di Verucchio capoluogo mesi fa avevano posto la questione dopo una assemblea al Teatro Pazzini. L’appello è stato recepito. Oggi l’ufficio postale da via Dei Martiri si sposta in piazza Malatesta e non più soltanto tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) bensì tutte le mattine dal lunedì al sabato. 74 metri quadrati, il nuovo ufficio postale è frutto di un contratto di 6 anni più 6 rinnovabili tra Poste Italiane e un privato verucchiese. Le novità relative a Poste Italiane però non si esauriscono qui. Il nuovo ufficio postale, uno dei 3.000 interessati dal Progetto Polis in tutta Italia, "diventerà un hub per servizi fisici e digitali con l’introduzione di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi – spiega la sindaca Stefania Sabba – È prevista infatti l’installazione di postazioni self-service per la fruizione di servizi di pubblica utilità, Arm evoluti per l’erogazione di servizi al cittadino, locker per la fruizione h24 di servizi di corrispondenza e pacchi".