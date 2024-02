Arriva la fibra in viale Emilia

Prenderanno via lunedì mattina e proseguiranno per una ventina di giorni i lavori per la posa della fibra ottica lungo viale Emilia. Il cantiere sarà aperto nel tratto in direzione monte mare tra i viali Monterosa e Cervino. Nell’area interessata verrà istituito il divieto di sosta al fine di consentire ai veicoli di transitare negli spazi riservati al parcheggio evitando così la chiusura completa al traffico.

La circolazione verrà interrotta solo nei momenti in cui i lavori saranno eseguiti in prossimità dei restringimenti della carreggiata, situazione che renderà impossibile il transito.