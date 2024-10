Arriva la rotonda tra via Mercadante e via Rota

Oltre 100mila metri quadri di ampliamento produttivo avranno nei prossimi mesi una nuova e determinante viabilità. Dopo anni di attesa e di complesso iter burocratico ed amministrativo pare essersi sbloccata l’intera situazione. Dopo i numerosi incontri avuti con le due amministrazioni comunali infatti, c’è stata un’accelerazione sui tempi di realizzazione dell’innesto di collegamento che da via Mercadante proseguirà verso il Comune di San Giovanni in Marignano e via Rota e che è ritenuto fondamentale per l’intera viabilità della zona.

Considerando, dunque, lo sviluppo dell’area produttiva di Cattolica tale nuova viabilità è considerata una risorsa importante per entrambe le città sia in termini economici che di posti di lavoro. Dunque sorridono operatori ed associazioni di categoria: "Sulla rotonda tra via Mercadante e via Nino Rota – spiega Matteo Fabbri, segretario Cna Cattolica e San Giovanni – sono stati fatti più passi avanti negli ultimi 6 mesi che nei precedenti 4 anni. E questo grazie alle amministrazioni comunali ma anche grazie alle continue sollecitazioni di CNA e all’intervento della provincia di Rimini. Sappiamo che il progetto esecutivo dovrebbe essere in dirittura d’arrivo e speriamo che adesso si possa procedere spediti verso la realizzazione della rotonda. Per questo continuerà il dialogo costruttivo con le amministrazioni. L’auspicio è che si possa arrivare a stretto giro a vedere realizzata questa infrastruttura fondamentale per la viabilità e la sicurezza di tutta l’area".

Nello specifico, la rotatoria sarà realizzata da privati nell’ambito degli oneri di urbanizzazioni previsti all’interno dell’ampliamento della nota azienda Fom. I tempi potrebbero essere a questo punto piuttosto brevi: "Stiamo correndo con il progetto esecutivo – conferma la sindaca di Cattolica Franca Foronchi – per essere pronti poi con gli espropri e dunque essere poi operatori con l’intervento vero e proprio che sarà a carico dei privati. L’idea di massima è di partire con i lavori entro l’anno prossimo 2025". E dunque dopo anni di attesa tutta la situazione si è sbloccata e dunque i tempi potrebbero essere piuttosto brevi per un’area artigianale importantissima con centinaia di posti di lavoro e tanti importanti nuovi insediamenti produttivi. E proprio la viabilità attendeva di essere migliorata e perfezionata al confine tra i due Comuni e molto vicina, in linea d’aria, al casello A14.

Luca Pizzagalli