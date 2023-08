Arriva Shade Rap tra le onde ad Aquafan

Musica fresca e freestyle pulito, all’Aquafan di Riccione, con un artista che in pochi anni si è fatto spazio nel panorama del rap italiano, diventando un idolo dei giovani. Shade, cantante da 35 milioni di visualizzazioni con il brano Bene ma non benissimo, spesso alle prese anche con altre passioni come il doppiaggio (South Park) la recitazione (Zeta) e il cabaret (Zelig urban talent), animerà con il suo freestyle la piscina delle Onde di Aquafan di Riccione per l’evento ‘Maxibon Music Wave’.

L’artista torinese sarà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, il protagonista dell’evento musicale di Aquafan con la sua faccia da sognatore e la sua voce dal timbro inconfondibile. Di recente il rapper dalla rima pulita, ha pubblicato Lunatica, Pendolari e Tori Seduti con J-Ax e a proposito di questa collaborazione il rapper ha dichiarato: "Io e Alessandro (J-Ax, ndr) siamo uniti dai doppi sensi a scrivere strofe sugli amori estivi".

Ora per Shade è arrivato il momento di tornare ad esibirsi dal vivo all’Aquafan, con alcuni dei suoi più grandi successi, che gli hanno permesso di conquistare 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. "Sono sempre visto come quello divertente e con la battuta pronta ma, a volte, è solo un sorriso che mi stampo in faccia", racconta l’artista a proposito di Diversamente Triste, il suo quarto album uscito a luglio, disco chiave della carriera di Shade, album che collega tutto, i brani più allegri a quelli più tristi.

Di recente Shade è stato uno dei protagonisti de ‘La partita del cuore’ di Rimini, giocando con la nazionale cantanti e vincendo contro il Golden Team per la Romagna, per l’occasione benefica di raccolta fondi. "Conosco la gente della Romagna, accogliente, generosa. È un popolo – le parole di Shade dopo la partita – che ora ha bisogno di tutto il sostegno possibile, e sono qui a dare il mio piccolo contributo. Insieme a tanti amici cantanti e artisti, eccoci a Rimini per dare il nostro apporto con molto entusiasmo". Shade, dunque, si esibirà con tutte le sue parole e la sua carica esplosiva in un parco aquatico, che quest’anno ha visto un boom di presenze e tanta tanta musica. Un’altra giornata al ritmo di hit estive nel parco di Riccione.

