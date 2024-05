Artigianato, arte e gusto per il ponte del 2 giugno

A Bellaria l’1 e il 2 giugno torna ’L’isola dei curiosi’, mercatini di artigianato, esposizione d’arte, laboratori per i più piccoli e prodotti agroalimentari. Sabato dalle 15 e domenica dalle 10,30, all’interno dell’Isola dei Platani, andrà in scena il mercatino di artigianato e delle tipicità. Inoltre, in piazzetta Fellini, sempre negli stessi orari, si potrà ammirare l’esposizione ed estemporanea di pittura a cura dell’associazione Bell’Arte e quella dei mezzi storici e vespe organizzata da Moto Club Moto Time e Vespa Club Bellaria Igea Marina.