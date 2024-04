Auto in fiamme all’uscita dell’A14. Veicolo completamente distrutto

Si è temuto il peggio ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, quando all’uscita autostradale di Rimini Sud una Citroen Picasso ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. L’automobile, che è risultata essere alimentata a benzina e che quindi ha favorito il propagarsi dell’incendio, era appena uscita dall’A14 e a bordo si trovava una coppia che, fortunatamente, è riuscita ad abbandonare il veicolo prima di più gravi conseguenze. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco che hanno quindi estinto l’incendio non senza fatica.

L’auto in fiamme ha infatti provocato un’alta colonna di fumo e provocato rallentamenti in uscita dall’autostrada. A seguito del rogo la Citroen è stata completamente distrutta dalle fiamme e ridotta un ammasso di lamiere. Oltre ai vigili del fuoco sul posto sono arrivati anche i tecnici di Autostrade e la polizia di Stato per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Sempre ieri un’altra auto è andata in fiamme nei pressi del Gros: un Bmw ha preso fuoco e danneggiato anche una Panda che si trovava vicino. L’incendio è stato ancora una volta posto sotto controllo dai vigili del fuoco intervenuti. (foto Migliorini)