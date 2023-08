Auto travolge ciclista: è grave

La grande paura in via Madonna della Scala, lì dove ieri pomeriggio passate le 16 un ciclista in transito sulla strada è stato travolto e caricato sul parabrezza di un’Audi nera, all’altezza dell’incroio con via Borgatti. Qui secondo le prime ricostruzioni della dinamica eseguite sul posto da una pattuglia della polizia locale, all’intersezione tra le due vie l’automobile, alla cui guida si trovava un uomo sammarinese di 50 anni che percorreva la via Madonna della scala con direzione Ravenna-Ancona, all’altezza appunto di via Borgatti ha colpito violentemente un ciclista che si stava immettendo in quel momento appunto in via Madonna della scala. L’urto violentissimo è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ma ha portato il ciclista, M.M, apolide di 30 anni, a urtare contro il parabrezza dell’automobile e a finire con la parte superiore del corpo sopra il tettuccio dell’Audi nera. Particolare questo che, al sopraggiungere tempestivo del 118, non ha permesso ai sanitari di prestare immediatamente le cure al ferito, ma di richiedere l’intervento anche dei vigili del fuoco, giunti per trasportare il trentenne giù dalla cappotta e parabrezza dell’Audi e assicurarlo in barella, dove è stato stabilizzato e preparato per il trasferimento d’urgenza. A seguito del violento urto il trentenne ha perso i sensi ed è stato perciò trasferito con codice 3, massima gravità, in ospedale. In strada subito dopo l’incidente si è creato un folto gruppetto di curiosi, dai quali è arrivata poi anche la segnalazione al 118. Ora sarà compito della polizia locale ricostruire la dinamica del sinistro e ipotizzare le eventuali responsabilità connesse al ferimento del ciclista trentenne, le cui condizioni sono apparse molto gravi per le ferite riportate nell’incidente.