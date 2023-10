Autunno bollente all’Rds Stadium con i big della musica italiana

È stata una grande estate di musica per Rimini. Con il ritorno di Vasco Rossi, i concerti di Biagio Antonacci, degli Skunk Anansie e di tanti, tantissimi artisti che hanno animato la stagione. Finita qui? No, perché si annuncia un autunno caldissimo. La musica italiana la farà da protagonista grazie al calendario allestito dall’Rds Stadium con Pulp Eventi. Si partirà il 30 ottobre con Luciano Ligabue. Sarà proprio il rocker di Correggio a inaugurare la nuova stagione dei concerti all’Rds Stadium. Lo farà da primo in classifica, con il suo nuovo album Dedicato a noi, uscito solo una settimana fa, anticipato dai singoli Riderai e Una canzone senza tempo. Il cantautore farà tappa a Rimini il 30 ottobre con il suo tour indoor, portando il suo repertorio e il 14esimo album di inediti e la 25esima uscita discografica della sua carriera ultratrentennale. Proprio a Rimini (era il 2002) Ligabue girò il suo secondo film Da zero a dieci, lasciando un ricordo indelebile.

Dopo il ’Liga’ sarà la volta di un altro grande nome della musica italiana: Laura Pausini. Il 2 dicembre la cantante incontrerà a RImini i suoi fan al raduno ’Launatici’. Un incontro che i fedelissimi della Pausini attendono da tempo, con un party che si terrà dalle 16 alle 19, all’Rds Stadium. Il suo nuovo tour mondiale partirà proprio dall’Rds Stadium con un doppio concerto: la Pausini sarà sul palco l’8 dicembre e replicherà la sera successiva, il 9 dicembre. I biglietti della prima data sono andati polverizzati in pochi minuti. I suoi fan attendono con ansia il nuovo disco Anime parallele che uscirà il 27 ottobre in contemporanea in tutto il mondo dopo l’anticipazione del singolo Durare.

Altri due mostri sacri della canzone italiana faranno tappa a Rimini il 15 dicembre. Sul palco dell’Rds si esibiranno Antonello Venditti e Francesco De Gregori con il Gran finale tour portando i loro brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Dopo il successo di pubblico e du critica e il tutto esaurito della tournée partita nel 2022, i due amici non si sono più fermati e arriveranno a Rimini riproponendo le loro atmosfere cantautoriali.

Il palasport chiuderà la stagione dei concerti (nel 2024 partiranno i lavori di riqualificazione) il giorno dopo, il 16 dicembre, con una voce che non ha certo bisogno di presentazioni: Giorgia. La cantante romana porterà nel suo Blu live tour tutto il repertorio e attraverso la sua potente e unica voce offrirà al pubblico un mix ben calibrato tra brani più conosciuti e altri meno noti, ma altrettanto intensi e coinvolgenti.