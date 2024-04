Avanza la ciclabile lungo l’ex ferrovia

Comincia a prendere forma il nuovo percorso ciclopedonale lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino. Mentre stanno per terminare le opere nel tratto tra le vie Budriolo e Trasversale Marecchia, sono iniziati ieri i lavori previsti per la pista, nell’ambito dell’accordo tra il Comune e i proprietari dell’area ex Paglierani (dove ha aperto il supermercato Despar). Quello in corso di realizzazione è il tratto di circa 700 metri tra la rotonda di via Tosi e via Budriolo: si congiungerà a quello di 550 metri ormai completato, per proseguire con l’ultima parte del percorso, che collegherà via Trasversale Marecchia con la ciclabile di via Scalone. L’accordo con la proprietà dell’area Paglierani prevede anche una ciclabile sulla via Emilia.