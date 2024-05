AvioEnergy atterra sul monte Titano

E’ una delle più prestigiose holding italiane nel settore dell’aviazione e ora ha deciso di aprire i propri uffici a San Marino. Si tratta di AvioEnergy, agenda leader nel mondo nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica per le energie rinnovabili e per i sistemi di generazione elettrica a bordo dei velivoli. A farlo sapere è la segreteria di Stato all’Industria. "In AvioEnergy – spiegano dal Titano – dovrebbero confluire il know-how e l’esperienza di aziende leader nel settore aerospaziale e delle rinnovabili come Ase Aerospace e Tea Energia", come annunciato durante la conferenza stampa tenuta a San Marino da Raimondo Grassi, presidente di Tea Aerospace holding. "Non escludiamo alla luce dei progetti cui stiamo lavorando in entrambi i campi – dice Grassi – di trasferire alcune particolari lavorazioni nel territorio sammarinese. Il progetto del comparto aerospaziale lanciato dal ministro Righi ci ha particolarmente colpito perché ha colto la attuale tendenza della ricerca verso velivoli a basso impatto ambientale e la creazione di sistemi di volo alimentati da energia elettrica anche da fonti rinnovabili conclude Grassi". La holding guidata da Grassi oggi ha diverse sedi in Italia impiega più di 200 dipendenti e controlla Ase, un’azienda che ha attraversato la storia prima come Fiat Avio, Marelli Avio, Simmel Difesa e poi, nel 1998 con la struttura attuale. "Le politiche portate avanti per l’attrazione di aziende di alto livello in settori strategici come quello dell’aerospazio, – sottolinea il segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi – hanno dato davvero i loro frutti. Sono numerose le imprese che hanno deciso di investire a San Marino alle quali, oggi, si aggiunge anche Tea Aerospace, una realtà prestigiosa, un progetto straordinario, un’opportunità unica, nel mondo per quanto rappresenta. Devo dire che, nel mio ruolo di segretario di Stato per l’Industria, non posso che essere orgoglioso che il prof Grassi abbia scelto San Marino. Ci sono temi chiave, quali quello per lo sviluppo del vertiporto o della mobilità alternativa che grazie a questo tipo di operazioni potremo permetterci di trattare con aziende leader internazionali nel settore".