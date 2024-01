Aziende più veloci nella zona di Cerasolo

Aziende sempre più veloci nell’area artigianale di Cerasolo. Sono in corso i lavori per la nuova rete a banda ultra-larga che consentirà una navigazione fino a 10 GigaBite al secondo nelle aziende della zona industriale a ridosso della Superstrada di San Marino a partire dalla zona di via La Pastora. La copertura totale dell’area dovrebbe essere ultimata entro febbraio. "Il servizio della banda larga nell’area artigianale e commerciale di Cerasolo e Cerasolo Ausa - spiega il sindaco Gianluca Ugolini - è un passo decisamente importante per la competitività delle imprese. La presenza di un efficiente sistema di connettività a favore delle realtà imprenditoriali è uno strumento che può fare la differenza e consentire di essere competitivi".