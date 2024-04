Baby rocker cerca band: l’annuncio spopola

"Mi chiamo David. Ho 7 anni e suono la batteria. Cerco un bassista e un chitarrista (dai 7 ai 10 anni) per formare una rock band. Ho uno studio dove poter provare il pomeriggio. Ho anche bevande e patatine. Se sei interessato e ti piace la musica rock chiamami". E’ il curiosissimo annuncio pubblicato dal babbo di David, Daniele Scardovi, con tanto di fotografia di David impegnato alla batteria e numero di cellulare per un rapido ‘arruolamento’ dei baby aspiranti musicisti. Diffuso sui social, e anche con locandine affisse in scuole, gelaterie, locali frequentati dai bimbi e genitori.

"Ho pubblicato quella foto con il messaggio del mio bimbo – spiega il genitore – sul mio profilo Facebook. Nel giro di pochi giorni è stato condiviso un centinaia di volte. Sono arrivate alcune ‘offerte’ dei genitori di piccoli musicisti, ma purtroppo lontano dal nostro comune di residenza, che è Bellaria. Spero di riuscire a formare una baby band, Davide è appassionatissimo di musica". Una passione ereditata dal babbo. Daniele, di professione manutentore alla Villa Salus di Viserbella, suona la chitarra e altri strumenti, spaziando dalla musica celtica a blues e rock anni Settanta, dai Led Zeppelin a Jimi Hendrix.

David Scardovi è nipote del compianto ‘Palin’ Scardovi, e figlio di Roberto, mancato lo scorso autunno, noto oltreché per la co-conduzione del noto ristorante pizzeria La Tramontana, per l’importante collezione ornitologica che aveva messo insieme in decenni di lavoro certosino. "La batteria è uno strumento istintivo – continua Daniele Scardovi – e David si diverte un sacco. Studia col maestro Luca Della Pasqua, allievo di Giulio Capiozzo. Ed è entusiasta. Ora però vuole anche una sua band. Spero di riuscire ad accontentarlo. Potete pubblicare il mio cellulare per contatti veloci: 3295876442". Come da annuncio: pronte bevande e patatine per i primi baby musicisti che saranno arruolati. Dunque la paga è buona, avanti, c’è posto.

Mario Gradara