’Ballando’ con Sofia: "Dopo la Rai sogno di andare a New York"

Proviene da una nota scuola di danza Sofia Nicosanti, che sabato scorso si è esibita a Ballando con le stelle su Rai Uno. Riminese, ha 25 anni e balla dall’età di 4 anni. Sabato sera ha incantato con il suo tip-tap su coreografia ideata da Debbie Mount.

Com’è approdata a Ballando?

"Mi hanno selezionata tra circa 40mila candidati ai provini, svoltisi in tre tappe. Poi ho partecipato a Ballando on the road, il programma collaterale di Ballando con le stelle, condotto sempre da Milly Carlucci. E grazie alla wild card di Sara di Vaira, ballerina professionista della trasmissione, ho avuto la possibilità di volare direttamente a Ballando con le stelle. Un’emozione indescrivibile che mi porterò per sempre nel cuore".

La sua esibizione di tip-tap ha emozionato tutti.

"Ho sempre avuto grande passione per il tip-tap e così ho deciso di presentarmi in tivù con un numero originale".

Lei si è formata a Rimini alla scuola di ballo Anca Ardelean, e poi ha girato il mondo...

"È così. E ringrazio le mie insegnanti, mi hanno sempre seguita con preparazione e attenzione. A 12 anni ho deciso di proseguire gli studi di danza alla scuola del teatro dell’opera di Bucarest, poi mi sono trasferita a Madrid frequentando per un anno un’accademia di danza classica e infine mi sono diplomata a Barcellona in danza classica e contemporanea. È stato impegnativo ma ne è valsa la pena. E ringrazio la mia famiglia per avermi sempre supportata".

Ha fatto incetta di premi e riconoscimenti.

"Nel 2010 sono stata finalista al concorso internazionale ’Youth America Grand Prix’ a New York e l’anno dopo sono stata premiata come miglior talento italiano al Gala di danza dedicato a Maria Antonietta Berlusconi. Ho ricevuto premi al concorso di Altomonte, negli assoli di tip-tap e jazz, con una borsa di studio per New York, dove mi recherò presto".

Il suo sogno?

"Fare la ballerina professionista per il mondo dello spettacolo, e magari un domani trasferirmi a New York e lavorare con un’importante compagnia. Dopo Ballando sono arrivate tante offerte, che sto vagliando".

Rosalba Corti