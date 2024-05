Bambini e ragazzi a scuola di fotografia

Nuovo appuntamento con la rassegna Filo per Filo. Segno per Segno, festival delle arti per l’infanzia e l’adolescenza creato da Alcantara Teatro con appuntamenti fino a domenica. Oggi, alle 15.30 alla Casa Ludica di Rimini Chiara Medici condurrà il laboratorio ’Fotografie in scatola’ per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Questo laboratorio è pensato per sperimentare, in modo semplice e divertente, come si può fare una fotografia senza nessuna attrezzatura complicata. Bastano una scatola, carta sensibile alla luce e ovviamente la luce. Si scatteranno le fotografie con una scatola di cioccolatini e saranno stampate illuminate solo dalla luce rossa. Insieme si costruirà una camera oscura portatile e si capirà come nasce una fotografia.. Il laboratorio ha un costo di 5 euro, con prenotazione obbligatoria al sito www.filoperfilo.it.