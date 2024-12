"Banca, libertà di scelta e rapporto umano"

Un momento atteso che celebra fiducia e crescita. Ieri, a Riccione, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della filiale de La Cassa di Ravenna, in via Fogazzaro accanto al Palacongressi. La filiale, operativa già da diverso tempo ma aperta in periodo Covid, non aveva ancora avuto la sua cerimonia inaugurale. Alla presenza di autorità e cittadini, l’evento ha sottolineato il valore dell’investimento sul territorio e il legame tra banca, imprese e famiglie.

Tra gli interventi di rilievo, spicca quello di Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna e dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), che ha offerto una riflessione sul ruolo delle banche nel contesto attuale. "Parlo non solo come presidente, ma anche con un affetto personale per questo territorio", ha esordito Patuelli, ricordando i suoi anni trascorsi a Viserba e la sua consuetudine a navigare lungo la costa romagnola. "Riccione rappresenta un modello: qui gli investimenti hanno portato risultati tangibili, con infrastrutture moderne e un’attenzione alla qualità della vita che la rende un esempio anche per altre località".

Patuelli ha poi sottolineato l’importanza dell’innovazione, citando il lungomare pedonalizzato e i parcheggi, elementi che qualificano Riccione come un esempio di pianificazione urbana avanzata. Il presidente ha anche toccato un tema cruciale per il sistema bancario: la diversificazione e la concorrenza. "Il nostro obiettivo è garantire ai clienti la massima libertà di scelta su come gestire le proprie operazioni: a casa, in ufficio o in filiale. La tecnologia non deve mai sostituire il rapporto umano, ma integrarsi per offrire un servizio sempre più efficiente e su misura. I nostri operatori sono preparati non solo professionalmente, ma anche linguisticamente, perché vogliamo essere vicini al territorio e ai suoi valori".

L’inaugurazione ha visto la partecipazione della sindaca di Riccione, Daniela Angelini, che ha ringraziato La Cassa di Ravenna per la fiducia riposta nel Comune, sottolineando come l’apertura della filiale rappresenti un passo verso la riqualificazione della città e una dimostrazione di supporto a famiglie e imprese. Anche la prefetta Giuseppina Cassone ha ribadito l’importanza del rapporto umano in ambito bancario, augurando un futuro ricco di soddisfazioni per la nuova sede. Presenti all’evento anche Alessandro Spadoni, vicedirettore generale della banca, il responsabile di filiale Michele Fuzzi e la dirigente Alessandra Giusti. Conclude Patuelli: "La fiducia dei clienti e l’impegno per una banca che guarda al futuro con solidità e innovazione sono la chiave per vincere le sfide del nostro tempo. Riccione oggi ci insegna che un approccio lungimirante può fare la differenza".