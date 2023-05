Banca Malatestiana in salute "Investiamo per il territorio"

Masse complessive superiori ai 3 miliardi di euro, utile netto di 11,7 milioni, prevalentemente destinato a rafforzare il patrimonio, che raggiunge i 208 milioni, indice di solidità pari al 28,21%, fra i più alti a livello nazionale. Al teatro Galli gli oltre mille soci di Banca Malatestiana, in presenza e tramite delega, hanno approvato il bilancio d’esercizio 2022. "In un anno particolarmente complesso, come è stato il 2022, segnato da ulteriori eventi straordinari, abbiamo mantenuto la nostra mission di sostegno all’economia locale, supportando famiglie ed imprese nell’affrontare le sfide quotidiane" osserva Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana. Che aggiunge: "Abbiamo distribuito più di 1,3 milioni di euro a favore dei nostri soci e del territorio, con oltre 125 interventi, prestando particolare attenzione ai temi della sanità, dell’assistenza ad anziani e disabili, del volontariato, al sostegno dello studio, dello sport, della cultura e delle tradizioni locali".

"Le nostre quote di mercato sono in crescita" spiega il direttore, Paolo Lisi. "Serviamo – continua – circa 52mila clienti, inclusi gli oltre 6mila soci, tramite le nostre 30 filiali distribuite nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino. Raccogliamo risorse e le impieghiamo nuovamente sul territorio, con attenzione ai rischi, forti degli indici di solidità che ci contraddistinguono. Il nostro patrimonio, ulteriormente rafforzato dagli utili conseguiti, ci consente di affrontare con fiducia le sfide future, non facendo mancare il costante supporto alla crescita della comunità locale".

Banca Malatestiana, inoltre, con il progetto ‘L’ambiente in testa’ ha adottato iniziative a favore dell’ambiente, contribuendo a migliorare il verde pubblico (ad esempio con la piantumazione di alberi in parchi pubblici, riqualificando la rotonda di via Valturio a Rimini), adottando un parco auto con mezzi ad alimentazione elettrica, risparmiando carta mediante l’incentivazione all’utilizzo della firma grafometrica e digitale e favorendo l’utilizzo degli strumenti di interne banking, finanziando a condizioni agevolate l’acquisto di mezzi elettrici e le riqualificazioni energetiche degli edifici, organizzando, per i propri soci, escursioni alla scoperta del territorio.

In occasione della seduta assembleare, è stato inoltre rinnovato il consiglio di amministrazione, con l’ingresso di tre nuovi amministratori in sostituzione di quelli uscenti.