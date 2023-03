Bar Flò e Picchio Verde, sarà restyling totale

La Sovrintendenza ha dato l’ok per la demolizione e riqualificazione totale dei due locali Picchio Verde e Bar Flò sul lungomare di Igea Marina. I progetti sono pronti mancano gli step burocratici e i cantieri non partiranno prima di settembre prossimo. Le due strutture ospitano oggi una piadineria e struttura per piccola ristorazione e un bar chiosco. "Le strutture sono datate e dovevano essere valorizzate – dice l’assessore ai lavori pubblici, Michele Neri –. Siamo molto felici che i proprietari abbiano agito in autonomia capendo che era necessario questo ammodernamento anche sui tipi di servizi che il turismo di oggi richiede. Hanno colto quest’occasione interessante per mettere mano alle loro attività e già sottoscritto lo schema di convenzione con il Comune. Oggi è arrivata l’autorizzazione paesaggistica".

I due progetti per Picchio Verde e Bar Flò vanno in attuazione al piano dell’arenile e seguendo naturalmente il progetto di riqualificazione sul lungomare, si sposteranno di qualche metro verso la spiaggia e non più verso la strada. "Ci sarà un arretramento su viale Pinzon e un coordinamento e allineamento con il piano dell’arenile e del piazzale Alda Merini – continua Neri –. Sarà un altro tassello importante per modernizzare completamente Igea Marina. Secondo lo schema presentato dai privati, i lavori potrebbero già partire a settembre per essere pronti per la stagione 2024. Secondo ogni schema di convenzione, come quello degli stabilimenti balneari, i privati hanno due anni di tempo per fare i lavori, la libertà è data a loro. Con lo spostamento verso il mare, il piano spiaggia sarà rispettato e gli stessi dehors delle due attività avranno spazi riqualificati e tutta la struttura avrà materiali eco compatibili, concordati con Sovrintendenza".

L’obiettivo per l’amministrazione è di completare il lungomare da Cagnona a Igea Marina entro il 2026, "già una buona parte sarà completata entro il 2024 per un’area strategica dal punto di vista turistico. Sarà un’offerta davvero unica per i nostri turisti ma anche per gli stessi residenti. L’ultimo passo sarà la demolizione e la ricostruzione delle ex colonie. Qualche privato si è già mosso su questo. Confidiamo che altri agiscano in breve tempo".

Rita Celli