Baschetti anticipa tutti: "Mi candido a sindaco"

In attesa di conoscere le mosse della sindaca Stefania Sabba (al suo secondo mandato sarebbe a fine corsa ma con la possibilità della proroga al terzo mandato potrebbe ritentare), a Verucchio c’è già chi scopre le carte. Roberto Baschetti prende tutti in contropiede e scende per primo in campo. Sessantadue anni, di Villa Verucchio, architetto e amante dell’equitazione, Baschetti vanta esperienze in consiglio comunale, sempre con liste civiche. Nel 2019 si è candidato sindaco con Immagina Verucchio. "Dopo aver ottenuto il via libera dalla mia famiglia, sono pronto a ricandidarmi sindaco a giugno. Già da tempo sono iniziati incontri con alcune persone su idee e progetti. - rivela Baschetti - Ci si dovrà impegnare per costruire una lista di persone che abbiano tempo, passione e volontà da dedicare alla valorizzazione della nostra piccola grande città".

Cambia il nome della lista, Verucchio Mia, "come senso di appartenenza alla comunità", ma non la visione di politica. "Non ci sono preclusioni a confrontarmi e dialogare con chiunque vorrà farlo per condividere idee e progetti di qualità da inserire nel programma elettorale. Nella passata tornata la lista era sostenuta da Forza Italia, Lega (fu rottura subito, però), Fratelli d’Italia e Popolo della famiglia. "A livello comunale la politica credo non c’entri molto – fa sapere Baschetti - e i partiti che vorranno sostenere la lista più che preoccuparsi di apporre un simbolo, si debbano impegnare nella ricerca delle persone che abbiano passione e competenza". L’architetto ha le idee chiare sulle priorità per Verucchio. "Sicurezza, opere pubbliche per sport e centri di aggregazione sociale. creazione di una cooperativa comunale per la manutenzione di strade, piazze e parchi del paese. Organizzare manifestazioni che caratterizzino Verucchio e fungano da aggregatori per i cittadini". E ancora: "Ridare vita alla proloco e creare una comunità energetica comunale per abbattere i costi". Poi il turismo. "Va rilanciato, anche in sinergia con il Gal e l’Unione dei Comuni alla quale va conferito come primo servizio, quello dello sviluppo turistico".

