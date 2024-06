Bay Fest a tutto punk: dai Millencollin a Lost

Il rock e la musica live tornano a Bellaria Igea Marina con il Bay Fest già da metà giugno. Il festival punk rock più amato d’Italia vedrà cinque giornate di concerti: si parte il 15 giugno al Beky Bay con i leggendari Descendents. La storica band di punta della scena punk americana sarà l’ospite speciale della giornata ’Road to Bay Fest’, la preview del festival. Milo Aukerman e soci tornano 5 anni dopo l’ultimo concerto in Italia, portando sul palco il meglio della loro carriera. Altra band annunciata, quella dei Neck Deep, pop punk gallese che ha venduto milioni di dischi. Ad aprire la giornata i Fernandhell, nuovo progetto di Livio Montarese, cofondatore dei Peawees. Il festival prosegue il 6 agosto con il pool party al Mapo Club, un’esclusiva festa in piscina che vedrà sul palco dello storico club gli Strung Out, band hardcore punk di Simi Valley, e i Belvedere, leggende dello skate-punk canadese in attività da oltre 25 anni, che per l’occasione presenteranno il loro ultimo album ’Hindsight Is The Sixth Sense’. Non mancheranno dj set e altre sorprese targate Bay Fest. La kermesse prosegue poi al Beky Bay, lunedì 12 agosto, con gli Alkaline Trio, che tornano in Italia dopo 10 anni d’assenza, con un nuovo album ‘Blood, Hair, And Eyeballs’. Dopo l’esperienza con i blink-182, Matt Skiba torna alla voce della sua band originale, alternandosi al microfono con il bassista Dan Andriano in 11 brani potenti, incisivi e mai banali. Prima della band americana saliranno sul palco i Satanic Surfers direttamente dalla Svezia. Sul palco anche gli Ignite, tra le band più importanti della scena hardcore punk. Martedì 13 agosto, sempre al Beky Bay, arrivano poi i Millencolin. Affezionatissimi al festival, sono stati i primi a calcare il palco del Beky Bay nella prima edizione. A seguire i Less Than Jake, e gli italianissimi Shandon, che festeggeranno 30 anni di carriera. Per la giornata di chiusura del 14 agosto, sul palco arriverà Naska, artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista di un nuovo movimento pop punk italiano. Altro nome italiano che si aggiunge in line-up è quello dei Lost, una tra le band più influenti dei primi anni 2000. Ad aprire la giornata saranno i tedeschi Itchy. Annunciati anche i vincitori del contest Bay Fest, che suoneranno un set acustico all’inizio delle serate: According To Jack (15 giugno), Drum N’ Jack (12 agosto), 27 Times 9 (13 agosto), SoundCheck (14 agosto). Biglietti, abbonamenti e pacchetti campeggio in vendita solo su Ticketmaster.

Rita Celli