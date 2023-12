Beccato a girare con la patente falsa

Ha la ’cattiva’ abitudine di girare con documenti falsi. E l’altro ieri è stato denunciato per falsità materiale un riminese pizzicato dagli agenti della polizia di Stato con una patente ‘taroccata’. Il controllo è scattato attorno alle 5.20, quando è arrivata la segnalazione di un’automobilista che stava compiendo manovre pericolose sulla Statale 16. I poliziotti l’hanno rintracciato, lui ha esibito una patente polacca. Non c’è voluto molto a scoprire che era falsa. L’uomo è stato portato in Questura e denunciato. Dalle verifiche è emerso che poco tempo fa era incappato in una denuncia analoga, dopo essere stato beccato dalla polizia di frontiera con i documenti contraffatti.