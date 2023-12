Biagio Antonacci "Sognavo una serata così"

Tutti a Rimini... con Biagio Antonacci. Sarà il cantautore a dare il via questa sera alla grande festa di Capodanno, con il ’concertone’ in piazzale Fellini. Antonacci torna protagonista a Rimini a pochi mesi dal suo show all’Rds Stadium, in occasione del suo ultimo tour. Ma il concerto di oggi sarà diverso rispetto a quello del maggio scorso. Sarà un evento speciale, in cui Antonacci ripercorrerà 30 anni di carriera con i brani più celebri, pensato per chiudere in bellezza il 2023 e salutare il nuovo anno insieme al pubblico della Riviera, dove ha tantissimi fan. "Ho deciso di accettare l’invito del Comune di Rimini perché l’anno scorso ho festeggiato il Capodanno qui in Romagna e sono stato davvero benissimo – spiega lo stesso Antonacci – Dalla collina guardavo le luci sul mare e pensavo: l’anno prossimo voglio fare musica a fianco a quelle luci". E così sarà.

Ad accompagnare Antonacci sul palco stasera saranno Andrea Fontana alla batteria, Luca Visigalli al basso, Fabio Zacco alle tastiere, Massimo Varini alle chitarre, Placido Salamone alle chitarre. Ad aprire il concerto (la serata prenderà il via alle 21.45, l’ingresso è libero) sarà Mameli, eclettico musicista che vanta collaborazioni con Alex Britti e Lorenzo Fragola. A mezzanotte il brindisi con gli artisti di radio Rds e lo spettacolo di fuochi d’artificio.

ma.spa.