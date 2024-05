Biancorossi in festa, poi il rompete le righe

E’ iniziato il conto alla rovescia. Domani il Rimini chiude ufficialmente la propria stagione. Una festa per augurarsi buone vacanze quella programmata dal club biancorosso al Coconuts. Poi il rompete le righe. Per molti sarà un arrivederci, per altri un addio. Il grande assente sarà Emanuele Troise che, di fatto, anche se il suo contratto scadrà al termine del prossimo mese, non è più legato al Rimini. Il tecnico partenopeo, non confermato a guidare la squadra anche la prossima stagione, domani sera non ci sarà. Come non è stato al fianco della squadra nella due giorni di relax che capitan Colombi e compagni hanno trascorso a inizio settimana a Riolo Terme. A proposito di allenatori è difficile che per quella sera al Coconuts ci sia già il suo sostituto. I quattro della dirigenza biancorossa continuano i casting tra profili più o meno graditi. E arrivabili. Se per Barilari, ex Sestri Levante, la concorrenza è sempre esistita ed è sempre stata agguerrita, ora anche sul tecnico ancora sotto contratto con il Benevento, Andreoletti, si sono fatti sotto in molti. Ultima la Feralpisalò che ha appena salutato la serie B per ritornare in Lega Pro. I casting proseguono e presubilmente la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per arrivare a dare un via libera definitivo. Da lì inizierà il dopo Troise.