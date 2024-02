‘Bice’ morta a 81 anni. La figlia: "Per sua scelta viveva in solitudine"

Se n’è andata a 81 anni, ‘Bice’ Gullotta, la donna che poco meno di un anno fa scappò da una struttura per anziani a Faenza per raggiungere Bellaria Igea Marina. La figlia Ornella Panciera precisa che la madre "ha vissuto la sua vita in solitudine per suo legittimo desiderio, era seguita dal suo nuovo amministratore di sostegno e dalla Comunità che l’aveva accolta a Roma (era domiciliata alla clinica Villa Mendicini). Non era in alcun modo prevista la richiesta di revoca dell’amministratore di sostegno". L’81enne era tornata a Bellaria, nei luoghi d’infanzia. È morta per un infarto a Roma, dove nel frattempo si era trasferita. "Conservo con affetto – le parole dell’avvocato Giuliano Lelli Mami – il ricordo dell’ultima volta in cui l’ho vista, quando mi disse ‘sei mio figlio, ti voglio bene’". L’avvocato ha portato avanti una procedura davanti al tribunale civile di Ravenna per sostituire il precedente amministratore di sostegno. Secondo la figlia, "quanto detto dal legale non rispecchia la realtà".