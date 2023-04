Sicurezza, controllori con la body cam sui bus di Start Romagna

Rimini, 29 aprile 2023 – Una body cam ai controllori sui bus: prosegue l'attività di Start Romagna per garantire sicurezza e regolarità a bordo dei bus del trasporto pubblico. Nei prossimi giorni una mini telecamera sarà in dotazione al personale della azienda che effettua il servizio di controllo a bordo, in particolare sulle linee più esposte a fenomeni di aggressione e danneggiamenti.

La body cam legata alla divisa, riprenderà, in caso di necessità, l'area antistante il verificatore.

Le finalità sono quelle, innanzitutto, della deterrenza e della prevenzione di aggressioni al personale.

La conservazione delle immagini, che avviene in base ai più rigorosi principi della normativa sulla privacy, consentirà di fornire elementi a supporto di denunce a seguito di aggressioni subite dal personale che opera a bordo dei bus di Start Romagna.

Il dispositivo dovrà essere attivato in caso di effettiva necessità, basandosi sulla valutazione dell'operatore, sulla pericolosità che la situazione comporta e potrà avvenire anche fuori dal mezzo di trasporto, ma limitatamente alla fermata del bus o in spazi di pertinenza aziendale. Le immagini saranno rese disponibili alle forze dell'ordine in caso di loro richiesta.

Sempre in tema sicurezza, i mezzi sono dotati di panic button: un pulsante che all'interno della cabina, a disposizione dell'autista, può attivare un allarme sonoro recepito dalle sale operative e la geolocalizzazione del mezzo.