Calano le multe. Ma nelle strade ci sono più feriti

Diminuiscono le multe a Santarcangelo, Poggio Torriana e Verucchio. Ma aumentano gli incidenti: rispetto al 2022 segnano un 20 per cento in più. Così come i controlli: quasi 10mila quelli effettuati in dodici mesi. Questa la fotografia scattata dal report della polizia locale della Valmarecchia, che nel 2023 ha intensificato la propria attività e incrementato il numero di interventi. Ben 2.194 quelli riguardanti la gestione del traffico, ma gli agenti sono stati spesso allertati per schiamazzi e rumori o per la presenza di carovane di nomadi. Quasi quattro le pattuglie scese in campo ogni giorno negli ultimi dodici mesi (1.289 il totale, in leggero calo rispetto alle 1.350 del 2022), mentre prosegue il trend di crescita dei posti di blocco che passano da 668 a 834 con un incremento pari al 25 per cento. In 271 casi i vigili hanno impiegato gli autovelox, in 186 casi si sono focalizzati su scooter e moto, mentre 43 sono i controlli con etilometro svolti nell’ambito del progetto di sicurezza stradale ’Fermami amico’, avviato dal Comune di Rimini, al quale ha aderito anche la polizia locale della Valmarecchia. In forte aumento (83 per cento in più) anche i controlli da personale a piedi nei centri storici e nei parchi pubblici, nell’ultimo anno arrivati a quota 435.

Diminuiscono, come già detto, le multe, che passano da 8.451 nel 2022 a 7.558 nel 2023: in totale, gli agenti hanno rilevato 3.145 violazioni per divieto di sosta. Sono stati 1.698 le sanzioni per eccesso di velocità rilevate con i velox (nel 2022 erano stati 2.209) che hanno portato al ritiro di 16 patenti e 44 documenti dei veicoli. Aumentano i sequestri di veicoli per mancanza di copertura assicurativa che passano da 26 del 2022 a 41 del 2023 (57 per cento in più).

Meno sanzioni, ma più incidenti: sono stati 164 quelli rilevati dagli agenti della polizia locale (erano stati 136 nel 2022), di cui 94 con feriti gravi. La gran parte degli incidenti si concentra tra luglio e ottobre. Proseguirà nei prossimi mesi anche il presidio degli agenti nelle frazioni del territorio dei tre comuni grazie al progetto ’Prossimità e sicurezza’ che ha preso avvio in autunno con l’obiettivo di ampliare il presidio e la presenza della polizia locale: 27 le postazioni effettuate dagli agenti nell’ultimo trimestre dell’anno. Costante anche l’attenzione del comando nei confronti del mondo della scuola, che si è concretizzata sia con attività di controllo che con iniziative di prevenzione. Oltre allo svolgimento di 176 servizi per la sicurezza degli alunni in entrata e in uscita da scuola, gli agenti della polizia locale hanno svolto anche oltre 100 ore di educazione stradale, a piedi e in bicicletta.