Camion in avaria, la Statale va in tilt

La Statale paralizzata ieri mattina, con lunghe code e disagi per chi si è trovato a percorrerla tra le 7,30 e le 10. A mandare in tilt la Ss16 è stato un grosso camion che trasportava frutta e verdura, rimasto bloccato sulla strada. Per portarlo via c’è voluto molto tempo, l’imprevisto ha provocato lunghissime code nel tratto dell’Adriatica tra via della Fiera e la Marecchiese. C’è chi ha impiegato mezzora e più per percorrere meno di due chilometri. Solo dopo le 10 la situazione è tornata, lentamente, alla normalità.