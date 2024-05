"Caos poste: bollette consegnate già scadute"

Bollette consegnate "dopo che sono scadute già da diversi giorni". Lettere che arrivano con settimane di ritardo. A segnalare i disservizi nel servizio di consegna della posta a Santarcangelo sono diversi residenti (e non solo) della zona dello stadio. Disagi soprattutto per chi abita lungo via Ugo Bassi e nelle vie adiacenti. Dove, stando alle segnalazioni, da almeno un paio di mesi "il servizio di consegna della posta va molto a singhiozzo". Il risultato? In molti casi "le bollette ci sono state recapitate con forte ritardo, quando i termini per pagarle erano scaduti già da diversi giorni". Tra coloro che si lamentano del servizio c’è anche Loris Giorgetti, che abita in via Guido Rossa. "Da marzo, in tutta la nostra zona, la posta viene consegnata con gravi ritardi. Abbiamo già segnalato più volte il problema agli uffici postali. L’abbiamo fatto di nuovo anche ieri, visto che il problema persiste". Spiega ancora Giorgetti: "Da alcune settimane possono passare anche parecchi giorni, prima che la posta venga recapitata. E quando finalmente viene consegnata troviamo le buchette piene di lettere e bollette, in molti casi spesso scadute già da alcuni giorni".

Dalla direzione delle Poste, in riferimento alle segnalazioni, fanno sapere che "a Santarcangelo il servizio di recapito sta funzionando regolarmente". Questo è "confermato anche dall’assenza di code di lavorazione presso il centro distribuzione di riferimento". Chiarito questo, "è tuttavia possibile che in questo ultimo periodo si siano verificati alcuni rallentamenti di consegna della corrispondenza". Ma i ritardi sarebbero "dovuti all’incompleta indicazione degli indirizzi dei destinatari". Da qui "l’invito ai residenti a una maggiore collaborazione", in particolare per garantire nominativi corretti sui campanelli e cassette delle lettere facilmente accessibili ai postini. "Sarà cura del centro distribuzione – concludono dalla direzione delle Poste – monitorare la corrispondenza destinata agli indirizzi segnalati, in modo da poter verificare così qualsiasi anomalia" ed eventualmente intervenire.