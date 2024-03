Caro cioccolato, l’uovo di Pasqua è più ‘salato’

Dolce cioccolato, ma caro. A fare i conti in tasca alla Pasqua ci pensa Federconsumatori guardando all’andamento dell’inflazione nel riminese. Anche a febbraio i prezzi sono aumentati dell’1,2%, quando la media nazionale è dello 0,8%. Inoltre c’è un peso maggiore sul carrello della spesa stimato in un 3,3%. "L’osservatorio Federconsumatori ha monitorato i costi dei prodotti tipici Pasquali, e dalla rilevazione emerge che nel 2024 vi sarà un aumento medio del 6% rispetto lo scorso anno. Crescono i prezzi dei prodotti a base di cioccolato, uova di cioccolato, ovetti, colombe, la scelta non manca, ma consigliamo di acquistare in modo mirato e consapevole, per evitare sprechi e spendere il giusto".

I prezzi non accennano a diminuire e questo ha un effetto sulle famiglie: "Assistiamo a un ricorso sempre più massiccio a discount, offerte e prodotti last minute". La maggiore attenzione delle famiglie nelle spese non si ferma al supermercato. "Non si rinuncia a pranzi e viaggi, ma l’atteggiamento è più attento per contenere le spese. Ci si affida più al fai da te". I dati sugli aumenti dei prezzi ne primi mesi di questo 2024 hanno un riflesso importante nell’economia delle famiglie. Per l’associazione dei consumatori, in termini annui, si tratta di un aumento di 290 euro.