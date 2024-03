Cattolica, i bagnini si scaldano per Pasqua

Pasqua è un periodo insolito per andare al mare, ma non per questo i bagnini di Cattolica si faranno trovare impreparati. "Siamo tutti in fermento – sottolinea Mirella Masi della cooperativa Altamarea Village – e ci stiamo preparando per i primi raggi di sole. Non tutti gli stabilimenti balneari saranno aperti, ma le zone sono in ordine e sarà garantita comunque una magnifica cartolina delle spiagge ai turisti che decideranno di fare una passeggiata sul lungomare cattolichino". Grande incognita sarà sicuramente il meteo del periodo pasquale che inciderà sulle prenotazioni last-minute. Gli operatori degli stabilimenti balneari però non aspettano con le mani in mano e anticipano i turisti. L’unione dei bagnini Spiagge di Cattolica, in collaborazione con Trenord, sta promuovendo in questi giorni, con un filmato trasmesso nelle stazioni ferroviarie della Lombardia, le spiagge e le vacanze nella Regina dell’Adriatico.

Video promozionali che verranno trasmessi per due mesi e saranno indirizzati ai migliaia di utenti che ogni giorno transitano per le stazioni lombarde. Previsioni positive anche per la stagione estiva che sta per arrivare, prosegue la Masi: "Le prenotazioni sono favorevoli. Non dobbiamo però dimenticare che anche l’anno scorso la stagione turistica è partita a gonfie vele, per poi avere una brusca frenata causata dal maltempo di maggio in Romagna".

A incrementare il lavoro dei bagnini ci saranno le iniziative sportive che nei mesi precedenti l’estate coinvolgeranno in prima battute le spiagge e il mare di Cattolica. Tutto è pronto per la stagione balneare che è alle porte e così anche il reclutamento dei lavoratori che per molti operatori turistici sembra essere una vera difficoltà, sta giungendo al termine. Non è stato così per il settore delle spiagge cattolichine, spiega Mirella Masi: "Si registra una difficoltà generale per il comparto turistico nel reperire forza lavoro, ma la categoria dei bagnini è in parte fortunata, ci sono molti giovani che si interessano a questo lavoro e quindi in parte siamo esenti dalla problematica".

Federico Tommasini