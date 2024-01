C’è "Giulietta degli spiriti" al cinemino del Fulgor

Proseguono al Fulgor le proiezioni dei capolavori di Fellini nel ’cinemino’. Martedì sarà la volta di "Giulietta degli spiriti". La proiezione prenderà il via alle 16. L’ingresso già è incluso nel biglietto del Fellini Museum, ma chi vuole entrare al Fulgor solo per vedere il film paga 2 euro. Questi sono anche gli ultimi giorni per ammirare, sempre al Fulgor, le due mostre dedicate al regista: una è "Fellini intimo" con i disegni del Maestro della collezione di Daniela Barbiani, l’altra è "Fellini - Trubbiani".