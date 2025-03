C’è una città rock e solidale da scoprire in ’Vivere Riccione’

Riccione sboccia con la primavera e in edicola nella giornata di sabato con il fascicolo locale torna Vivere Riccione. Un’occasione per conoscere storie e curiosità di Riccione e dei riccionesi.

La città è pronta a viaggiare e a farsi conoscere. Sarà scritta a caratteri cubitali sulle fiancate dei convogli di Trenitalia che faranno la spola tra le principali città dalla Liguria al Piemonte, dalla Lombardia al Veneto fino ad arrivare alle Marche a all’Abruzzo per ricordare un nome che fa rima con vacanze e divertimento. Tutto questo grazie ai Treni Rock. Un gigantesco spot per la città disegnato su carrozze a due piani che possono trasportare fino a 600 persone. In questa avventura il Comune di Riccione sarà affiancato dai parco del Gruppo Costa, ovvero Oltremare, Aquafan, Italia in miniatura e l’Acquario di Cattolica. Anche i parchi compariranno con le proprie scritte e immagini sui treni rock. Un’iniziativa che si unisce a quella di Federalberghi per far viaggiare i propri clienti in treni rimborsandogli poi il biglietto.

In Vivere Riccione scopriremo anche un lato insolito del PalaRiccione. Un volto sociale legato a Cuore 21 e pronto ad aprirsi alle tante associazioni nel campo de sociale a partire da un semplice concetto: l’inclusività.

Ci sarà anche l’occasione per raccontare storie e mostrare i volti di chi ogni giorno si impegna in città attraverso iniziative e associazioni, dall’architetto Atos Battarra per l’associazione Gaspare Tirincanti, ai progetti a sostegno della cardiologia da parte di Inner Wheel, presente anche al Motor Fest per raccogliere fondi.