Centri estivi, aiuti alle famiglie

Saranno diversi anche quest’anno i centri estivi attivi a Santarcangelo. Per andare incontro alle famiglie con minori disabili, il Comune ha deciso di dare un aiuto economico, stanziando 60mila euro di contributi. Per le famiglie è già possibile presentare richiesta per ottenere il contributo per i centri estivi: le domande dovranno essere presentate agli uffici esclusivamente online entro venerdì 24 maggio. L’importo del contributo non potrà superare i 20 euro orari, per un massimo di 200 ore di supporto educativo per ragazzi e bambini dai 6 anni in su, e di 300 ore per i piccoli fino a 6 anni. La cifra già stanziata dal Comune ammonta a 60mila euro, ma nel caso di numerose richieste l’amministrazione valuterà se aumentare l’importo a disposizione.