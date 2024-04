Centro Tavolucci. Fine dei lavori sulle facciate

"Terminati i lavori di messa in sicurezza delle facciate del Centro uffici Tavolucci, gestiti dall’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici". Lo fa sapere il segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti. "L’intervento di sostituzione delle facciate continue è atteso da anni – sottolineano dalla Segreteria – ed è stato avviato a settembre 2023 con l’obiettivo di garantire la messa in sicurezza dell’immobile e delle aree circostanti".

"L’edificio – ricorda il ministro Canti – si trova collocato in una zona interessata da fenomeni meteorologici molto severi che in passato hanno già provocato danni alle facciate ed alle lamiere di rivestimento. Questi interventi erano necessari per assicurare la sicurezza e la stabilità dell’edificio garantendo un ambiente più sicuro e accessibile. Un ringraziamento speciale va ai tecnici e alle maestranze Aaslp che attraverso le competenze hanno reso possibile il completamento dei lavori che non solo ne miglioreranno l’aspetto estetico, ma garantiranno la sicurezza dell’edificio per gli anni a venire".