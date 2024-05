Cgil: "Traditi da Berlati e Borghini"

Si è ritrovato da solo. Vuote le sedie destinate ai candidati sindaci Barnaba Borghini (Alleanza civica) e Luigi Berlati (centrodestra), entrambi assenti al dibattito organizzato dalla Cgil e tenutosi l’altro ieri. "Difficile pensare che quelli degli altri candidati fossero solo disguidi o contrattempi", attacca Filippo Sacchetti (in foto), il candidato del centrosinistra. L’incontro alla fine si è svolto comunque e "la discussione e gli approfondimenti non sono mancati – dice il giorno dopo Sacchetti – perché il lavoro è la nostra priorità...". Anche la Cgil attacca: "La presenza di Borghini e Berlati ci era stata confermata, poi tra il 18 e il 19 hanno annullato la loro disponibilità per nuovi impegni". Borghini non ci sta e replica: "Vi svelo un segreto. Non solo non avevo confermato alcunché, ma mi sono ritrovato il mio nome pubblicato sulla locandina dell’evento senza autorizzazione. Il Pd quindi mi attacca perché non ho partecipato agli eventi degli amici del Pd". Nemmeno Berlati rimane in silenzio: "Io non avevo confermato la mia presenza. Mercoledì pomeriggio avevo un incontro, già fissato da tempo, con i rappresentanti della Cna". Caso chiuso insomma.