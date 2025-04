"Chiuso per vincita". Ma è un pesce d’aprile

‘Chiuso per vincita al Gratta e Vinci... addio!’ firmato Bevabbè. I riccionesi non ci hanno messo molto a collegare il cartello comparso sulla porta del locale di viale Corridoni con la vincita di due milioni di euro fatta martedì sera nella tabaccheria Gabri in viale Diaz. "Ma io non c’entro proprio nulla - dice Riccardo Parisio, il titolare -. Era un pesce d’aprile che avevamo fatto per il primo giorno del mese. Non avrei immaginato che accadesse una cosa del genere". Il Bevabbè è chiuso al martedì e mercoledì, e il cartello è rimasto nei due giorni con le voci che cominciavano a circolare insistenti tra il Paese e l’isola pedonale. Impossibile non pensare ai due fatti come collegati. "Posso capirlo - riprende Parisio -, ma adesso non so davvero come fare per spiegare che io non ho vinto nulla. Per di più è anche il tabaccaio dove vado di solito. Ieri mattina sono andato al bar e le persone che incrociavo mi facevano le congratulazioni. Io ci provo a spiegare che non ho vinto niente", ma tanti ribattono con un sorrisino come a dire: "lo so che non lo puoi dire".

"Si è scatenato un movimento pazzesco. Mi hanno chiamato amici da Bologna dicendosi increduli per la vincita che avrei fatto. E io a dirgli che era tutto uno scherzo per il primo giorno di aprile".

Il cartello rimasto in vetrina al Bevabbè due giorni, "quelli di chiusura, ieri mattina l’ho subito tolto", non era da solo. Ce n’era anche un altro in cui si offrivano 100 chili di tortellini, ma questo è passato in second’ordine. A rimanere impresso è stato quello sulla vincita affisso nel giorno della ‘grattata’ fortunata, anche se prima dell’orario in cui il vincitore avrebbe acquistato il tagliando. Una coincidenza troppo ghiotta per non pensare che fosse vera. Cosa ci farà Parisio con 2 milioni di euro? Ovviamente nulla "perché non sono io il vincitore". Di sicuro il Bevabbè non farà le valigie e Parisio non ha dato l’addio a Riccione. "Resto qui, e continuo a stare aperto". Ieri sera c’era la serata ‘Tavolata’ per persone sole, ma non single, che vogliono condividere un momento con altri sconosciuti. Chissà in quanti avranno chiesto a Parisio della vincita.

Andrea Oliva