Ciclabile all’ultimo chilometro. Pronto l’alloggio per i fragili

C’è anche il locale confiscato alla criminalità organizzata e mafiosa nel comprensorio interessato dal completamen to, al rush finale della nuova pista ciclabile in via Ravenna, a Bordonchio. "Un’opera avviata lo scorso luglio – sottolinea l’amministrazione comunale – che consegna a quest’asse strategico di connessione tra aree residenziali della zona monte e il centro di Igea Marina, circa 550 metri di nuovo percorso ciclabile". Un intervento "atteso dai residenti da almeno un decennio, che aumenta la sicurezza per il transito di biciclette e pedoni" (il tratto interessato è dall’interesezione tra via Ravenna e viale Ennio, verso Sud). Frutto di un progetto che inizialmente prevedeva l’esecuzione dei lavori fino a via Teano, poi integrato da un fondo regionale e da ulteriori risorse comunali: raggiungendo così un investimento complessivo da circa 550.000 euro che ha consentito al cantiere di spingersi sino all’intersezione con il fosso Rio Pircio.

Quanto ai locali confiscati, in via Baldini 37, il Comune, con il contributo della Regione e del Pnrr, li ha riconvertiti in un cosiddetto "gruppo appartamento per dare alloggio a persone fragili". "Una soluzione abitativa all’avanguardia e sostenibile nelle tecnologie utilizzate – conclude l’amministrazione – estremamente innovativa nel panorama socio residenziale nazionale, che accoglie ora un totale di sei posti privi di barriere architettoniche e fruibili da cittadini con diversi tipi di disabilità, compresi ipovedenti: cittadini che qui troveranno un alloggio su misura delle proprie esigenze, per una valorizzandone massima dell’autonomia, dell’indipendenza della persona". Gli alloggi, realizzati con investimento da 440.000 euro, saranno assegnati "a breve" nel contesto delle attività dei Servizi sociali comunali.