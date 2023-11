Cimitero, approvati i nuovi lavori

È stato approvato dalla giunta il progetto esecutivo per il miglioramento funzionale e l’adeguamento del cimitero monumentale di Rimini". L’intervento porterà a un’importante riqualificazione di una porzione del cimitero centrale. Il progetto, che fa seguito ai lavori eseguiti con i precedenti stralci, si concentrerà su uno degli edifici realizzati in continuità con le medesime caratteristiche strutturali del complesso sistema a pettine del cimitero di Rimini. In particolare i lavori riguarderanno il fabbricato di quattro piani (nel settore ovest) più vicino all’ingresso del cimitero.

L’intervento prevede il ripristino e la funzionalità dell’opera e l’estetica del fabbricato. Questo intervento è stimato con un costi di circa 200 mila euro. I lavori, che andranno a gara l’anno prossimo, saranno realizzati in un tempo stimato di cinque mesi dal momento dell’assegnazione.