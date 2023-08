Circolo nautico torna a far vela verso l’alba Veleggiando verso l'alba: dopo l'annullamento, l'uscita di primissimo mattino è stata riprogrammata per giovedì 10 agosto. Motoscafi e barche a vela per vedere sorgere il sole in barca, con caffè, bomboloni caldi e musica. Roberto Sancisi invita i soci del Circolo Nautico di Rimini.