Clienti abusivi nell’hotel. Blitz dei vigili a Viserba

Sulla carta l’hotel doveva essere chiuso, in quanto finito al centro di un braccio di ferro legale. Di fatto però, stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Rimini, le camere continuavano comunque ad essere usate come alloggio, probabilmente da più di una persona, tra cui un ex dipendente della struttura ricettiva. Nel mirino è finito un albergo di Viserba, che l’altro pomeriggio è stato ispezionato da cima a fondo dai vigili riminesi. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione della società locataria dell’immobile. Nella segnalazione si parlava della presenza di alcuni presunti ospiti abusivi che avevano preso possesso di varie camere all’interno dello stabile, trasformandole in buona sostanza nel loro domicilio temporaneo, nonostante i divieti.

La struttura, di fatto, era già stata chiusa ad agosto, pur non essendo mai stata formalmente restituita ai proprietari. Nel corso del controllo della polizia locale, sono emerse alcune irregolarità dal punto di vista legale. Nonostante l’hotel dovesse essere in stato di inattività, gli agenti della squadra giudiziaria hanno infatti trovato all’interno di una delle camere un uomo, risultato poi un ex dipendente dell’albergo, che stava lì senza alcun diritto o autorizzazione. L’uomo, oltre a violare le norme sull’occupazione degli immobili, alloggiava in una stanza che, secondo gli agenti della polizia locale intervenuti, presentava numerose carenze dal punto di vista della sicurezza e del rispetto delle norme antincendio, mettendo a rischio in quel modo anche l’incolumità dell’inquilino. Un controllo più approfondito ha suggerito l’occupazione abusiva di altre tre camere dell’hotel, benché, al momento del sopralluogo, non sia stato possibile individuare gli occupanti.

Al termine degli accertamenti svolti dalla squadra giudiiziaria della polizia locale, l’ex dipendente è stato denunciato per occupazione abusiva, mentre l’immobile è stato sottoposto a sequestro.