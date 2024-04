"Coccoliamo i nostri dipendenti per tenerceli stretti in azienda"

"Vengono, vedono e poi vogliono tornare". Cristina Maggioli, consigliere delegato alle risorse umane del gruppo Maggioli, illustra così la filosofia che muove l’azienda. Far stare bene i dipendenti per far crescere il gruppo: "Eravamo conosciuti soprattutto come un’azienda di editoria, e non di tecnologia, con il ‘cruccio’ di non essere in grado di alimentare il gruppo con giovani ambiziosi". Così "abbiamo deciso di partire dalle scuole del territorio", a partire dall’istituto Molari di Santarcangelo, per poi allargarsi a tutte le altre superiori della provincia (e non solo), per portare i ragazzi in azienda con diversi progetti di formazione, in particolare la Maggioli Academy – dedicata alla formazione continua e condivisione del sapere – e farli restare. Con un’attenzione particolare al genere. Nel 2023 ai nove corsi di formazione hanno partecipato 85 ragazzi esterni e 25 interni e 33 sono stati inseriti nelle società del gruppo. Inoltre 114 giovani sono stati coinvolti nelle iniziative dedicate a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, tra cui la seconda edizione della Hackathon greennovation. La terza è in programma il 17 e 18 maggio. "La soddisfazione è vedere che questi ragazzi tornano", spiega Cristina Maggioli.

Senza dimenticare il progetto – tutto al femminile – Girls code it better, sulla differenza di genere. "Da un paio di anni abbiamo aderito a questo progetto – continua la Maggioli – e siamo stati i primi in Italia a portare in aula 40 ragazzine delle medie". "È stato bellissimo per noi vederle in azienda", aggiunge ancora la Maggioli, ricordando la ragazzina che le ha confessato di sentire "il sapore del legno". L’esperienza è stata replicata anche in Calabria, "in un territorio considerato più difficile ma c’è stata grande accoglienza". Sempre con un occhio alle donne è attivo dal 2014 a Santarcangelo l’asilo aziendale Maggiolino che ha fin qui ospitato 50 bambini. L’organizzazione dell’azienda di Santarcangelo "segue le sensibilità, quello che le persone vogliono per farle stare bene in azienda. L’obiettivo è farle rimanere il più possibile". Il gruppo Maggioli ha chiuso il 2023 con oltre 296 milioni di euro di ricavi consolidati e può contare su oltre 3mila dipendenti, offrendo loro iniziative di benessere psicofisico come i progetti "allenati all’armonia", ancora le escursioni aziendali e i supporti psicologici. E promuovendo tra i collaboratori "una mobilità smart e green".

m.gra