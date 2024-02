Come guidare una moto senza rischi

Motori e sicurezza in strada. Ieri mattina oltre centoventi studenti in età di patentino hanno partecipato all’incontro al teatro Corte organizzato dall’Associazione motociclisti incolumi (Ami) in collaborazione con il Moto Club Misano Adriatico. L’incontro è stato presentato dalla giornalista Giovanna Guiso. Per Ami ha parlato il presidente e medico traumaologo Marco Guidarini illustrando i vent’anni di attività dell’associazione nella diffusione della cultura della prevenzione. Guidarini ha poi parlato delle cause degli incidenti e delle conseguenze sulla salute. Si è parlato anche di caschi e di airbag per i motociclisti avvalendosi dell’aiuto del sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, appassionato motociclista. L’ingegnere Carlo Linetti ha illustrato la tecnologia applicata ai motocicli di varie cilindrata e potenza per aumentare la sicurezza di guida mentre il presidente del Moto club Misano Duilio Damiani ha parlato dell’attività di formazione e sostegno ai giovani piloti.