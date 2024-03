Commerciante vince al lotto 15mila euro

È passato meno di un mese dalla fortunata vincita di 25mila euro alla tabaccheria Amadori, in viale Dante a Riccione, e la dea bendata è tornata a bussare premiato un altro giocatore del lotto con oltre 15mila euro. "Si tratta di un commerciante di Rimini di circa 50 anni, un mio cliente da tempo, che elabora i sistemi usando un algoritmo – spiega il titolare della tabaccheria Roberto Amadori – All’estrazione di sabato sera, puntando sulla ruota di Torino ha vinto puntando sui numeri 7, 36, 19 e 41. Ha totalizzato così due terni e quattro ambi con lo stesso sistema", portandosi a casa 15.400 euro. C’è chi si avvale degli algoritmi per provare a vincere e chi, invece, gioca i numeri ricevuti in sogno. Come racconta Amadori: "Nel caso della penultima vincita un ragazzo riccionese aveva sognato di trovarsi alla stazione di Cagliari, dove prendeva il treno sul binario uno, vagone 5, posto 46. Numeri giocati sulle ruote di Cagliari e Firenze. Dopo vari tentativi nelle settimane precedenti, il 29 febbraio ha portato a casa 25mila euro".

ni.co.