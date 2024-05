"Con noi Riccione andrà in Altomare"

Tutto è pronto in piazzale Roma per ospitare i Modena City Ramblers, che domani alle 21.30 con il loro concerto inaugureranno il maxi palco dell’estate. Sarà un evento, tanto più se si pensa che negli ultimi venti anni la nota band emiliana si è esibita in tutte le località limitrofe, ma mai a Riccione. In un clima elettrizzante si accenderà così la lunga festa dell’estate riccionese. Ne parla Davide Morandi ovvero Dudu, storica voce del gruppo.

Cosa proporrete domani?

"Durante il concerto, che fa parte del tour, presenteremo ‘Altomare’ del 2023, perché ha ancora tante cose da raccontare. Ci sarà un occhio di riguardo per il trentennale del primo disco ‘Riportando tutto a casa’ e sapazio ad altri brani della nostra lunga storia discografica".

Anni contrassegnati da tante soddisfazioni?

"Di cose belle ne sono successe tante. Incontrare le persone che vengono ai nostri concerti in tutta Italia e all’estero è meraviglioso. Tanti viaggi e incontri con artisti che sono poi stati spunto per nuovi progetti e canzoni".

Cosa vi aspetta in futuro?

"Stiamo valutando tante idee. Di certo il 2025 sarà molto importante, perché saranno 80 anni dall’Italia liberata dal nazifascismo, 30 dal famoso concerto ‘Materiale resistente’ di Correggio e 20 dall’uscita di ‘Appunti partigiani’ (disco d’oro nel 2005)".

Lanciando specifici messaggi?

"Raccontiamo storie che ci colpiscono, senza dare indicazioni o soluzioni. Cerchiamo di porre l’attenzione, soprattutto su situazioni ed eventi storici. Per esempio nell’ultimo disco abbiamo parlato delle migrazioni, che vanno avanti senza la volontà di trovare giuste soluzioni. Poi le guerre e i profughi che scappano, è terribile, ma vanno avanti. Ecco perché alla fine di ogni concerto cantiamo Bella Ciao, canzone di libertà, che non è né di sinistra né divisiva. E’ così in tutto il mondo, non vedo perché non debba esserlo da noi che abbiamo scritto questa meravigliosa canzone".

Ora eccovi a Riccione?

"Per noi emiliani questa Riccione e il resto della costa romagnola significa estate, festa, divertimento, allegria, mangiare e bere bene. E poi il liscio, Casadei. Ancora oggi, se non una settimana come un tempo, ma un weekend con mia moglie e mio figlio lo trascorro in riviera tra Cattolica e Gabicce, ma un salto a Riccione, dove sarà un onore inaugurare il palco dell’estate, lo si fa sempre molto volentieri. E poi qui abbiamo tanti amici musicisti".

Nives Concolino