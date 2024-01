Concerto del cuore. Raccolti 1.300 euro dalle Sangiovesi

Il concerto di Natale che le "Sangiovesi" hanno realizzato presso la chiesa di San Pietro a San Giovanni è stato davvero partecipato ed ha raccolto ben 1.300 euro per la Caritas parrocchiale. Il concerto prevedeva alcune canzoni di Natale e vari interventi che richiamavano al tema dell’umanità, della pace e della giustizia. Emozionante la presenza del coro parrocchiale, dal quale Le Sangiovesi sono partite, e speciale la presenza di oltre 30 bambini che insieme hanno cantato "Deck the hall". Inoltre, è stato proposto in Lis il ritornello di "Esseri umani" di Marco Mengoni, e nel gran finale tutti i partecipanti si sono uniti nella canzone "We are the world". "Proporre un concerto di Natale presso la nostra chiesa insieme al coro ed ai bimbi era un grande sogno – hanno ribadito Le Sangiovesi –. Siamo davvero felici di aver potuto regalare emozioni e preghiere alla nostra comunità".