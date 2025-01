"Concessioni, non si può aspettare il 2027 per le gare"

"I Comuni della Riviera romagnola non possono permettersi di attendere il 2027 per far partire le gare per le concessioni demaniali". A dare una spinta alle amministrazioni della costa è il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti. Gare il prima possibile, senza ulteriori attese. È questa l’indicazione che arriva dal parlamentare pentastellato. "Gli investimenti che arriveranno grazie alle evidenze pubbliche sono indispensabili e urgenti per rendere più forte e qualitativa la nostra offerta turistica, rilanciare il comparto balneare bloccato da anni di incertezza, consentire al territorio un grande salto di qualità in chiave sostenibile e green e aumentare i servizi a favore di tutti i cittadini". Croatti chiede una accelerazione e non più l’attesa della scadenza delle concessioni, come visto in passato. "I Comuni considerino la proroga del 2027 un termine di salvaguardia di cui avvalersi solamente per eventuali contenziosi o difficoltà nell’esecuzione delle gare e dimostrino più lungimiranza e visione di questo governo incapace e inadatto, riuscito a partorire in due anni soltanto un immobilismo che ha messo in ginocchio un comparto strategico per l’economia del nostro Paese. Dopo l’adozione del decreto che dovrà essere presentato dal governo entro il 31 marzo con indicazioni specifiche rispetto alle evidenze pubbliche, i Comuni non perdano ulteriore tempo".