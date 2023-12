"Concessioni, parole inaccettabili dalla Colombo"

"L’onorevole Beatriz Colombo (Fdi) solleva polemiche per coprire le lacune del governo". Va giù dura la sindaca Daniela Angelini dopo che la deputata ha attaccato le amministrazioni romagnole per avere aperto le procedure di gara per le concessioni demianiali dando un anno di tempo in più ai bagnini. "Non è tollerabile che un atto di responsabilità da parte delle amministrazioni comunali, lasciate sul tema delle concessioni demaniali in balia di un governo che non si assume le proprie responsabilità, venga definito dall’onorevole Beatriz Colombo come ‘seminare il caos’ tra gli operatori".