Conferenza dei presidenti,. Petitti rieletta

Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, è stata rieletta vice coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che si è riunita in Assemblea plenaria, ieri a Firenze, per il rinnovo dei propri organi. Alla presidente Petitti è stata riconfermata la delega al Coordinamento per le Pari opportunità e la rappresentanza di genere della Conferenza delle assemblee legislative. "Sono onorata della rielezione e della riconferma in un ruolo che mi sta particolarmente a cuore. Il mio impegno sarà quello di proseguire con determinazione nel contrasto alle discriminazioni e alle violenze contro le donne nonché nella promozione delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere, così come previsto dalla Costituzione e dai principi e obiettivi politico-istituzionali delle Assemblee legislative" ha affermato Emma Petitti.