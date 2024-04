Corsa ai bandi per la spiaggia: "Più forti se saremo uniti"

"L’apertura dei bandi per affidare le concessioni delle attività di spiaggia, è prevista, al momento, per fine dell’estate" a Rimini in vista "dell’avvio della stagione balneare 2025". Confcooperative apre la corsa alla rivoluzione sulla spiaggia. Lo fa mettendosi a disposizione "per chi vuole candidarsi per la costruzione e successiva gestione, in forma cooperativa, degli spazi destinati all’accoglienza balneare a e alla ristorazione". Confcooperative guarda avanti mentre bagnini e titolari di bar e ristoranti di spiaggia lottano, dopo aver presentato ricorsi al Tar contro gli atti del Comune di Rimini che di fatto vedono procedere il nuovo piano dell’arenile legandolo al rinnovo e modifica delle attuali concessioni sulla spiaggia. Il nuovo piano prevede tra le altre cose una riduzione del numero degli stabilimenti e il loro rinnovamento.

"Noi ci mettiamo a disposizione del territorio , degli enti e associazioni e degli imprenditori tutti", sottolinea Mirca Renzetti (nella foto), la vicepresidente di Confcooperative Romagna, evidenziando anche un altro tema, quello della concorrenza quando arriveranno i bandi: "Il modello di impresa cooperativa può essere una risorsa in questo contesto in cui c’è bisogno di mettere in rete diversi soggetti del territorio. Insieme si è più forti rispetto anche a potenziali interessi da parte di gruppi esterni speculativi".

In sintesi: "Il progetto di programmazione è enorme e contiene grandi opportunità – sottolinea Pierpaolo Baroni, referente territoriale di Confcooperative Romagna – La nostra intenzione è quella di metterci a disposizione di chi vuole avviare progetti in forma cooperativa secondo una formula che sappiamo funzionare: sviluppo del progetto, business plan e ricerca della finanza agevolata che, in questo caso, è particolarmente cruciale perché parliamo di investimenti importanti".

a.ol.