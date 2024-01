Cosplay e maghi vanno ancora a braccetto

Il Festival Internazionale della Magia continua a strizzare l’occhio a San Marino Comics. È stata, infatti, rinnovata la collaborazione messa in piedi da qualche annata. "Quest’anno offriremo ai nostri ospiti – spiegano gli organizzatori del festival della magia che tornerà sul Titano a marzo – un’esperienza ancora più magica e memorabile". Non mancheranno gli incontri fantastici nella piccola Repubblica. Sabato 16 marzo, all’ingresso del Teatro Nuovo, i visitatori avranno l’opportunità unica di immortalare il momento con personaggi incredibili in un set fotografico allestito appositamente. Questa esperienza porterà un tocco di fantasia e divertimento al festival. E tutto questo è ’figlio’ della collaborazione tra il festival e il comics. Come una domenica Incantata per le famiglie. Il clou dell’evento sarà la domenica, 17 marzo, durante il family show. I bambini e le loro famiglie avranno la chance di incontrare i loro personaggi cosplay preferiti, aggiungendo una dimensione entusiasmante e interattiva allo spettacolo. "Un ringraziamento speciale va a Paolo Gualdi, Marika Bernardi e a tutto lo staff di San Marino Comics per la loro continua collaborazione e supporto. La precedente edizione ha riscosso un grande successo, e siamo fiduciosi che quest’anno sarà ancora più straordinario".